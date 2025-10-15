Sadettin Saran Fenerbahçelileri heyecanlandıran haberi verdi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, düzenlediği ilk basın toplantısında ara transfer dönemi planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Domenico Tedesco ile transfer stratejileri üzerine görüştüklerini belirten Saran, "Ocak transferi için çok ciddi çalışıyoruz. Futbol aklı oluşturmuştuk, çalışmalar başladı. Hoca ile de konu hakkında görüşüyoruz. Mevcut takımın durumu hakkında detaya girmek istemiyorum ama bizim gördüklerimizi siz de görüyorsunuz" dedi. Saran'ın bu açıklaması, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

"100 GÜNLÜK PLANIMIZDA TRANSFER ÖNCELİĞİ VAR"

Başkan Saran, konuşmasının devamında kulübün ilk 100 günlük hedeflerinden de söz etti. Önceliklerinin şampiyonluk ve kadro güçlendirmesi olduğunu vurgulayan Saran, "Çoğu içe dönük 100 günlük plan ve programımız var. Önceliğimiz şampiyonluk. Diğer öncelikleri daha sonra açıklayacağız. Şu an Kadıköy ruhuna, birlik ve beraberliğe odaklandık. Transfere odaklanmış haldeyiz" dedi.

FENERBAHÇE'DE HEDEF: ŞAMPİYONLUK VE GÜÇLÜ KADRO

Sadettin Saran'ın açıklamaları, yönetimin ara transfer döneminde önemli hamleler yapacağı sinyali olarak yorumlandı. Başkan, hem sportif başarı hem de takımın geleceği açısından transferi en kritik başlıklardan biri olarak değerlendirdiklerini dile getirdi.