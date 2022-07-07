Sadece Türkiye'ye aşık olmamış! Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Selinay Gürgenç ile evlendi - Haberler

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Sadece Türkiye'ye aşık olmamış! Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Selinay Gürgenç ile evlendi

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, sarı-lacivertlilerde görev yaptığı dönemde yardımcısı olan Selinay Gürgenç ile evlendi. Comolli geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda Türkiye'de görev yaptığı dönem için bir pişmanlık duymadığını belirtirken, "Ülkeye, şehre, insanlara aşık oldum, kulübe aşık oldum. Hala Fenerbahçe Beko'nun oynadığı her EuroLeague maçını izliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Sarı-lacivertlilerde görev yaptığı dönemde Robin Van Persie ve Luis Nani gibi dünyaca ünlü futbolcuları Fenerbahçe'ye kazandıran sportif direktör Damien Comolli dünyaevine girdi.

FENERBAHÇE'DEKİ YARDIMCISIYLA EVLENDİ

Ajansspor'da yer alan habere göre, Fransız ekibi Toulouse'un Başkanlığını yapan sarı-lacivertlilerin eski sportif direktörü Damien Comolli Fenerbahçe kendisinin yardımcılığını yapan Selinay Gürgenç ile evlendi.

"TÜRKİYE'YE AŞIK OLDUM"

Comolli geçtiğimiz aylarda yapılan röportajda Fenerbahçe'ye geldiğin için pişman mısın sorusuna "Hayır, asla. Asla da olmayacağım. Ülkeye, şehre, insanlara aşık oldum, kulübe aşık oldum. Hala Fenerbahçe Beko'nun oynadığı her EuroLeague maçını izliyorum." cevabını vermişti.

Haberler.com - Spor

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