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Galatasaray, Angelino'nun biletini kesti! Sadece 1 maça daha çıksa bambaşka bir senaryo olacaktı

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Galatasaray'da kiralık forma giyen ve bir maç daha oynaması durumunda zorunlu satın alma maddesi devreye girecek olan Angelino, Roma ile anlaşmaya çok yakın. Bonservisi Leipzig'de olan İspanyol futbolcunun kısa süre içinde yeni takımına imza atması bekleniyor.

Galatasaray'da bir maç daha oynaması durumunda 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu devreye girecek olan Angelino, Roma'nın yolunu tutuyor.

İMZA ATMAYA ÇOK YAKIN

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Angelino, Roma ile anlaşma sağladı. Bonservisi Leipzig'de olan 27 yaşındaki futbolcu kısa süre içinde İtalyan devine imzayı atacak.

2 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Angelino, Galatasaray formasıyla bu sezon 19 maça çıktı. Deneyimli sol bek bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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