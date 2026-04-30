Sabah, Azerbaycan'da şampiyon oldu

Azerbaycan Premier Lig'de Sabah, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Sabah, ligin 29. haftasında en yakın takipçisi Karabağ'ın Neftçi'ye 2-1 yenilmesiyle tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Teknik direktörlüğünü Litvanyalı Valdas Dambrauskas'ın yaptığı Sabah, şu ana kadar 22 galibiyet, 6 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadığı ligde 72 puan topladı.

Son 4 yılın şampiyonu Karabağ ise son 4 haftaya girilirken 59 puanla ikinci sırada yer aldı.