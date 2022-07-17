Rotası İstanbul değil, Anadolu! Dünyaca ünlü golcü Pato, Süper Lig'i sallamaya geliyor
Haberler.com - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Konyaspor, dünyaca ünlü golcü Alexandre Pato'yu kadrosuna katmaya çok yakın. MLS ekibi Orlando City ile 5 ay sonra sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için yeşil-beyazlıların büyük bir çaba sarf ettiği öğrenildi. Brezilyalı golcünün adı geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmıştı.
Süper Lig'de geçen sezonun flaş takımlarından olan Konyaspor, UEFa Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Avrupa'da mücadele edecek iddialı bir takım kurmak için çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlıların gündeminde dünyaca ünlü golcü Alexandre Pato var.
5 AY SONRA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Fanatik'in haberine göre Konyaspor, Pato'yu kadrosuna katmak için yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat etti. MLS ekibi Orlando City ile 5 ay sonra sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı forvet için yeşil-beyazlılar yoğun mesai içerisinde.
20 MAÇA ÇIKTI 4 GOL ATTI
MLS ekibi Orlando City'de forma giyen Alexandre Pato, bu sezon 20 maçta forma giyerken 4 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.
Haberler.com - Spor