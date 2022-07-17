Rotası İstanbul değil, Anadolu! Dünyaca ünlü golcü Pato, Süper Lig'i sallamaya geliyor

Süper Lig'de geçen sezonun flaş takımlarından olan Konyaspor, UEFa Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Avrupa'da mücadele edecek iddialı bir takım kurmak için çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlıların gündeminde dünyaca ünlü golcü Alexandre Pato var.

5 AY SONRA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Fanatik'in haberine göre Konyaspor, Pato'yu kadrosuna katmak için yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat etti. MLS ekibi Orlando City ile 5 ay sonra sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı forvet için yeşil-beyazlılar yoğun mesai içerisinde.

20 MAÇA ÇIKTI 4 GOL ATTI

MLS ekibi Orlando City'de forma giyen Alexandre Pato, bu sezon 20 maçta forma giyerken 4 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

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