Rota Doğa Spor Kulübü'nden Kaya Tırmanış Eğitimi

Rota Doğa Spor Kulübü tarafından Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesinde 22-28 Eylül tarihleri arasında "Tek İp Boylu Kaya Tırmanış Eğitimi" düzenlendi.

Eğitime 10 sporcu katılırken, program 3. Kademe Antrenör Nejdet Bozkurt ve Yardımcı Antrenör Sedat Karacan rehberliğinde gerçekleştirildi. Sporculara; kaya tırmanışının temel teknikleri, güvenlik ekipmanlarının doğru kullanımı, ip ve düğüm teknikleri ile tırmanış sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar uygulamalı olarak aktarıldı. Katılımcılar, hem teorik hem de pratik çalışmalarda deneyim kazanma imkanı buldu.

Kulüp yetkilileri, eğitimin amacının doğa sporlarına ilgi duyan bireyleri bilinçli bir şekilde yönlendirmek ve dağcılık kültürünü yaygınlaştırmak olduğunu belirtti. Eğitim sonunda başarılı olan sporcuların, Türkiye Dağcılık Federasyonu Çok İp Boylu Kaya Tırmanış Eğitimine katılmaya hak kazandığı ifade edildi.

Rota Doğa Spor Kulübü'nün ilerleyen dönemlerde farklı branşlarda da eğitim ve etkinlikler düzenlemeye devam edeceği bildirildi. - VAN