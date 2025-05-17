Rooney'den Manchester United'a tavsiye: Galatasaray'dan onu alın

Rooney'den Manchester United'a tavsiye: Galatasaray'dan onu alın
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Manchester United'ın eski golcü oyuncusu Wayne Rooney, Manchester United'ın transfer politikasına dair soruya cevap vererek, İngiliz ekibinin Victor Osimhen, David De Gea ve Marc Guehi'yi transfer etmesi gerektiğini dile getirdi.

Manchester United'ın efsanevi forvetlerinden olan eski İngiliz futbolcu ve şu anda teknik direktörlük yapan Wayne Rooney, eski kulübünün transfer geleceği ile ilgili konuştu.

"OSIMHEN, DE GEA, GUEHI"

"Bu yaz Manchester United'ın transfer etmesi gerektiği 3 futbolcu kim olmalı?" şeklindeki soruya cevap veren Rooney, " Galatasaray'dan Victor Osimhen, Fiorentina'dan David De Gea ve savunmaya da Marc Guehi'yi almalılar." şeklinde yanıt verdi.

MANCHESTER TARAFTARLARI DESTEKLEDİ

Rooney'nin bu görüntüleri sosyal medyada çok sayıda paylaşılırken, Manchester taraflarları da eski golcünün söylediği isimlerin transferini destekleyen yorumlar attı.

SEZON RAKAMLARI

Galatasaray'da bu sezon 39 maça çıkan Osimhen, 35 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Osimhen, Sarı-kırmızılılarda attığı gollerle Türkiye'de bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu olmayı da başardı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Böyle bir topçu yok.. Herkes hayal aleminde geziyor Real Madrid ya da Barcelona alır ahanda buraya yazın....

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