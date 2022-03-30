Ronaldo, Dünya Kupası'nda! Portekiz, Kuzey Makedonya'yı rahat geçti - Haberler

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Ronaldo, Dünya Kupası'nda! Portekiz, Kuzey Makedonya'yı rahat geçti

Haberler.com - Spor
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Ronaldo, Dünya Kupası'nda! Portekiz, Kuzey Makedonya'yı rahat geçti

Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Portekiz, sahasında Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Portekiz, tarihinde üst üste 5, toplamda ise 8. kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Portekiz, Dragao Stadı'nda Kuzey Makedonya'yı konuk etti. Mücadeleyi 2-0 kazanan Cristiano Ronaldo ve arkadaşları, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

PORTEKİZ, 8. KEZ DÜNYA KUPASI'NDA

Karşılaşmada Portekiz'e galibiyeti getiren golleri, 32. ve 65. dakikasında Bruno Fernandes attı. Bu sonuçla Portekiz, A Milli Takım'ı eleyerek çıktığı finalde Kuzey Makedonya'yı 2-0 yendi ve tarihinde üst üste 5, toplamda 8. kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo, 2022 Dünya Kupası, Portekiz, Spor, Haberler

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