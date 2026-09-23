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Ronaldo, 1000. gol ve Portekiz ile Uluslar Ligi'ni kazanma hedefini açıkladı

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Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo, Galler maçı öncesi basın toplantısında 1000. golü atmayı ve Portekiz ile Uluslar Ligi'ni kazanmayı hedeflediğini söyledi. Kariyerinde 979 golü bulunan 41 yaşındaki futbolcu, bu hedefin takıntı olmadığını ve son yılı olabileceğini belirtti.

Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo, futbol kariyerinde 1000. golünü atmayı ve milli takımda UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmayı hedeflediğini söyledi.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki Portekiz'in Galler ile yapacağı karşılaşma öncesinde basın toplantısında konuşan yıldız futbolcu, "Hedefim, 1000. golü atmak ve Portekiz ile Uluslar Ligi'ni kazanmak." dedi.

Kariyeri boyunca 979 golü bulunan Ronaldo, 1000. gol hedefi için "Biliyorum ki bu hedefe ulaşacağım, ama bu bir takıntı değil. Bu dönüm noktasına gerçekten ulaşmak istiyorum." bilgisini verdi.

Kariyerini ne zaman sonlandıracağı yönündeki soruyu yanıtlayan 41 yaşındaki futbolcu, "Keşke cevabı bilseydim ama bilmiyorum. Ama bu son yılım olabilir. Son maçım olduğunda size haber vereceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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