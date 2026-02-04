Haberler

Anadolu Efes'ten Rolands Smits ile ilgili sakatlık açıklaması Açıklaması

Anadolu Efes'in Letonyalı basketbolcusu Rolands Smits'in Valencia Basket maçı sırasında sol uyluk arka adalesinde kanama tespit edildi. Oyuncunun takıma dönüş süresi, pazartesi günü yapılacak MR sonucu ile netleşecek.

Anadolu Efes'te forma giyen Letonyalı basketbolcu Rolands Smits'in sol uyluk arka adalesinde kanama tespit edildi.

Lacivert-beyazlı kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Dün oynadığımız Valencia Basket maçında darbeye bağlı yaralanma yaşayan ve maça devam edemeyen Rolands Smits'in bugün çekilen MR'ında sol uyluk arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun takıma dönüş süresi, pazartesi günü yeniden çekilecek MR sonrasında netleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Smits, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 26. haftasında dün oynanan Valencia Basket müsabakasının üçüncü çeyreğinde bir pozisyonda sakatlanarak mücadeleye devam edememişti.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
