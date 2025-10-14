Robert Lewandowski Sakatlığı Nedeniyle El Clasico'yu Kaçıracak
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Robert Lewandowski'nin sol uyluk biceps femoris kasında yırtık meydana geldiği ve iyileşme süresinin değişebileceği duyuruldu. 37 yaşındaki oyuncunun 26 Ekim'deki El Clasico'da forma giymesi beklenmiyor.
İspanyol ekibi Barcelona forması giyen Polonyalı yıldız futbolcu Robert Lewandowski'nin sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyeceği açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Lewandowski'nin "sol uyluk biceps femoris" kasında yırtık meydana geldiği duyuruldu. İyileşme süresinin sakatlığın seyrine bağlı olarak değişebileceği belirtildi.
Bir süre takımdan uzak kalacak tecrübeli futbolcunun 26 Ekim'de Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak "El Clasico" maçında forma giymesi beklenmiyor.
Bu sezon 9 maçta sahaya çıkan 37 yaşındaki forvet oyuncusu, 4 gol kaydetti.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor