Rize Belediyespor, Güneysuspor'u 44-35 Yenerek Galip Geldi
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftasında Rize Belediyespor, Güneysuspor'u 44-35'lik skorla mağlup etti. Konuk takım, ilk yarıyı 19-13 önde tamamladı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftasında Rize Belediyespor, Güneysuspor'u 44-35 yendi.
Güneysu Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını konuk takım, 19-13 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Rize Belediyespor, karşılaşmadan 44-35 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor