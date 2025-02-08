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Rize Belediyespor, Güneysuspor'u 44-35 Yenerek Galip Geldi

Rize Belediyespor, Güneysuspor'u 44-35 Yenerek Galip Geldi
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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftasında Rize Belediyespor, Güneysuspor'u 44-35'lik skorla mağlup etti. Konuk takım, ilk yarıyı 19-13 önde tamamladı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftasında Rize Belediyespor, Güneysuspor'u 44-35 yendi.

Güneysu Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını konuk takım, 19-13 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Rize Belediyespor, karşılaşmadan 44-35 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
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