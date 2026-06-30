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Dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp Şırnak'ta

Dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp Şırnak'ta
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Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Cilo Buzul Dağları'nda düzenlenecek güreş organizasyonuna katılmak üzere Şırnak'a geldi. Havalimanında Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkililerince karşılanan Kayaalp'e çiçek takdim edildi.

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Cilo Buzul Dağlarında yapılacak güreş organizasyonuna katılmak üzere Şırnak'a geldi.

Türk güreşinin önemli isimlerinden Rıza Kayaalp, bölgede düzenlenecek spor organizasyonu için Şırnak'a geldi. Milli sporcu, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkililer tarafından karşılandı. Rıza Kayaalp'i havalimanında Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Spor Hizmetleri Müdürü Nihat Avcı ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü Veysi Üstek karşılayarak çiçek takdim etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden milli sporcunun ziyaretiyle ilgili yapılan açıklamada "Ülkemize uzun yıllar boyunca önemli başarılar kazandıran değerli sporcumuz Rıza Kayaalp'i ilimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Cilo Buzul Dağları'nda gerçekleştirilecek organizasyonun hayırlı olmasını diler, tüm sporcu ve teknik ekiplere başarılar dileriz" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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