Rıza Kayaalp, Astana'da 11. dünya şampiyonası madalyası için mindere çıkıyor

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Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Kazakistan'ın başkenti Astana'da, dünya şampiyonalarındaki 11. madalyasını kazanmak için mindere çıkacak.

Yarın başlayacak 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp'in mücadele edeceği grekoromen stil 130 kiloda müsabakalar, 25-26 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Türk güreşinin yaşayan efsanelerinden Rıza Kayaalp, hem koleksiyonuna bir yeni madalya daha eklemek hem de rekorunu geliştirmek için organizasyona katılacak.

Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda kazandığı toplam 28 madalyayla ulaşılması güç bir "madalya koleksiyonu"na sahip Rıza, spor tarihine adını bir kez daha "altın" harflerle yazdırmaya çalışacak.

Dünya Şampiyonası'nda 2023'ten sonra yeniden güreşecek milli sporcunun organizasyon tarihinde 5 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 10 madalyası bulunuyor.

Rıza Kayaalp, Astana'da kürsüde yer alması durumunda, dünya şampiyonalarındaki toplam madalya sayısını 11'e çıkaracak.

"Kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu bulunan tek Türk güreşçi" ünvanının sahibi Rıza Kayaalp, bir kez daha kürsünün zirvesinde yer alması halinde kendisine ait bu rekoru da geliştirecek.

Rıza, 2022 yılında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kazandığı altın madalya ile Hüseyin Akbaş'ı geride bırakarak Türk güreş tarihine adını yazdırmıştı.

Dünya şampiyonalarında grekoromen stilde en fazla altın madalya kazanan sporcu ünvanını 9 şampiyonlukla Rus Aleksandr Karelin elinde bulunduruyor.

Kazakistan'ın yeri ayrı

Kazakistan'ın başkenti Astana, milli güreşçi Rıza Kayaalp için ayrı bir önem taşıyor.

Rıza, Astana'daki 2019 Dünya Şampiyonası'nın finalinde Kübalı Oscar Pino'yu yenerek kariyerinin 4. dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Tecrübeli güreşçi, dünya şampiyonalarında bugüne kadar kazandığı 10 madalyayı şu yıllarda elde etti:

Altın: 2011 (İstanbul), 2015 (Las Vegas), 2017 (Paris), 2019 (Astana), 2022 (Belgrad)

Gümüş: 2013 (Budapeşte), 2014 (Taşkent), 2023 (Belgrad)

Bronz: 2009 (Herning), 2010 (Moskova)

Avrupa'da Karelin'in rekorunu kırdı

Milli sporcu Rıza Kayaalp, bu yıl nisan ayında Avrupa güreş şampiyonalarında 13. altın madalyasını kazanarak rekor kırdı.

Rıza Kayaalp, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın finalinde Macar Darius Attila Vitek'i 7-1 yendi. Tecrübeli güreşçi böylece 13. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak güreş tarihine geçti.

Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi olan milli güreşçi, önemli bir başarıya imza attı.

Kariyerindeki tek eksik olimpiyat şampiyonluğu

Rıza Kayaalp, olimpiyatlarda 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 3 madalya elde etti.

İlk olimpiyat madalyasını Londra 2012'de üçüncü olarak kazanan milli güreşçi, Rio 2016 Olimpiyatları'nda ise finalde Kübalı Mijain Lopez Nunez'e kaybederek kürsünün ikinci basamağında yer aldı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl gecikmeli olarak 2021 yılında yapılan Tokyo Olimpiyatları'nda yarı finalde karşılaştığı Kübalı güreşçiye yine kaybeden Rıza, bronz madalyayla organizasyonu tamamladı.

Rıza, kariyerindeki tek eksik olimpiyat şampiyonluğuna Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda ulaşarak aktif spor hayatını noktalamayı planlıyor.

Madalya koleksiyonu

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in, Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda kazandığı madalyalar şöyle:

Organizasyon Altın Gümüş Bronz Toplam Avrupa Şampiyonası 13 2 - 15 Dünya Şampiyonası 5 3 2 10 Olimpiyatlar - 1 2 3

Kaynak: AA