Rıza Kayaalp, 12'nci kez Avrupa şampiyonu oldu

Hırvatistan'da yarın sona erecek olan 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp 12'nci kez Avrupa şampiyonu oldu.