Rıdvan Dilmen'in Kasımpaşa'ya 2 gol atan Arda Güler için söyledikleri taraftarı sinirlendirdi: Eveledi, geveledi

Fenerbahçe'nin deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 yendiği maçta Arda Güler sonradan oyuna girip attığı 2 golle yıldızlaşırken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen genç futbolcunun performansını değerlendirdi. "Arda Güler'e bir nasihatte bulunayım" diyerek sözlerine başlayan Dilmen, "Sakın oyuna girdiğin gibi davranma. Aldı eveledi, geveledi... Muazzam bir yetenek ancak risk alınması gereken yerde risk alması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli taraftarların bir kısmı bu sözlere tepki gösterdi.