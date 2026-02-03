Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı %51

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönerken, karşılaşma sonrası Rıdvan Dilmen'in yaptığı şampiyonluk yorumu gündeme oturdu. Deneyimli yorumcu, sarı-lacivertlilerin oyununu överken şampiyonluk için net bir oran verdi.

"HOCAYI 2-0'IN MİMARLARINDAN BİRİ OLARAK YAZARIM"

Sports Digitale YouTube kanalında konuşan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin teknik direktörünün maç içi hamlelerine dikkat çekti. Dilmen, "Muazzam bir hem oyuncu hem sistem vardı. Yetmedi, 87. dakikada bir daha sistemi değiştirdi. 2-0'ın mimarlarından biri olarak hocayı yazarım. Gerçekten maçı çok iyi okudu" ifadelerini kullandı.

"SKORU CEBİNE KOYDU, MESAJI VERDİ"

Fenerbahçe'nin son dakikalardaki oyun planını da değerlendiren Dilmen, "Alışılagelmişin dışında, önde iki çabuk oyuncuyu bırakıp uzatma dakikalarını bu şekilde oynamayı tercih etti. Skoru cebine koydu ve 'Şampiyonlukta Galatasaray kadar ben de varım' dedi" yorumunu yaptı.

ŞAMPİYONLUK İÇİN NET ORAN VERDİ

Rıdvan Dilmen'in en çok konuşulan sözleri ise şampiyonluk kehaneti oldu. Deneyimli yorumcu, "Eğer Fenerbahçe, Galatasaray maçını kaybetmeden dönerse yüzde 51 Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşünüyorum" diyerek sarı-lacivertlileri bir adım önde gördüğünü belirtti.