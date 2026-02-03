Haberler

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı %51

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı %51
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Kocaelispor'u 2-0 mağlup etmesi sonrası Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk şansını değerlendirdi. Fenerbahçe'nin son dakikalardaki oyun planını da değerlendiren Dilmen, 'Skoru cebine koydu ve 'Şampiyonlukta Galatasaray kadar ben de varım' dedi' şeklinde yorum yaptı. Rıdvan Dilmen ayrıca, 'Eğer Fenerbahçe, Galatasaray maçını kaybetmeden dönerse yüzde 51 Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönerken, karşılaşma sonrası Rıdvan Dilmen'in yaptığı şampiyonluk yorumu gündeme oturdu. Deneyimli yorumcu, sarı-lacivertlilerin oyununu överken şampiyonluk için net bir oran verdi.

"HOCAYI 2-0'IN MİMARLARINDAN BİRİ OLARAK YAZARIM"

Sports Digitale YouTube kanalında konuşan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin teknik direktörünün maç içi hamlelerine dikkat çekti. Dilmen, "Muazzam bir hem oyuncu hem sistem vardı. Yetmedi, 87. dakikada bir daha sistemi değiştirdi. 2-0'ın mimarlarından biri olarak hocayı yazarım. Gerçekten maçı çok iyi okudu" ifadelerini kullandı.

"SKORU CEBİNE KOYDU, MESAJI VERDİ"

Fenerbahçe'nin son dakikalardaki oyun planını da değerlendiren Dilmen, "Alışılagelmişin dışında, önde iki çabuk oyuncuyu bırakıp uzatma dakikalarını bu şekilde oynamayı tercih etti. Skoru cebine koydu ve 'Şampiyonlukta Galatasaray kadar ben de varım' dedi" yorumunu yaptı.

ŞAMPİYONLUK İÇİN NET ORAN VERDİ

Rıdvan Dilmen'in en çok konuşulan sözleri ise şampiyonluk kehaneti oldu. Deneyimli yorumcu, "Eğer Fenerbahçe, Galatasaray maçını kaybetmeden dönerse yüzde 51 Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşünüyorum" diyerek sarı-lacivertlileri bir adım önde gördüğünü belirtti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Trump'a ortaya saçılan bu fotoğraflar soruldu, bakın yanıtı ne oldu

Ortaya saçılan bu fotoğraflar soruldu, bakın yanıtı ne oldu
Askeri üniformayla katıldı! Verdiği mesaj röportaja damga vurdu

Askeri üniformayla katıldı! Verdiği mesaj röportaja damga vurdu
Yatırımcılar dikkat! Altında beklenmedik hareketlilik

Yatırımcılar dikkat! Altında beklenmedik hareketlilik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de ayrılık! En-Nesyri maç sonunda takımla vedalaştı

Ayrılık! Maç sonunda takım arkadaşlarıyla vedalaştı
AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin

AK Partili isimden emeklilere: Gabar'ı bekleyin
Ademola Lookman, Atletico Madrid'de! Bonservisi ve maaşı belli oldu

Lookman imzayı attı! İşte bonservisi ve maaşı
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
Fenerbahçe'de ayrılık! En-Nesyri maç sonunda takımla vedalaştı

Ayrılık! Maç sonunda takım arkadaşlarıyla vedalaştı
İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu! 96 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu
Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı