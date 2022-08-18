Rey Mysterio, Galatasaraylı olduğunu sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu

WWE'in en önemli güreşçilerinden olan Rey Mysterio, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile Süper Lig devi Galatasaray'ı desteklediğini hayranlarına duyurdu. Rey Mysterio çektiği videoda "Hayatta çok önemli olan iki şey vardır. Lütfen bunları asla unutma olur mu? Rey Mysterio fanatiği olmak. Ve Galatasaraylı bir şampiyon olmak. Tamam mı?" ifadelerine yer verdi.

WWE ve Smackdown'ın yıldız Amerikan güreşçisi Rey Mysterio, kamera karşısında fanlarına Süper Lig'in 3 büyük takımından biri olan Galatasaray'a duyduğu sevgisini dile getirdi.

"HAYATTA EN ÖNEMLİ İKİ ŞEY VARDIR"

Başarılı Amerikan güreşçisi, sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda, sarı-kırmızılı taraftarı mest ederek"Hayatta önemli olan iki şey vardır. Rey Mysterio fanatiği olmak. Ve Galatasaraylı bir şampiyon olmak." şeklinde konuştu.

REY MYSTERIO KİMDİR?

Gerçek adı Oscar Gutierrez olan Rey Mysterio, Meksika asıllı profesyonel Amerikan güreşçisidir. Şu anda WWE ile sözleşmesi bulunan Mysterio, Raw markası altında profesyonel olarak güreşmektedir.