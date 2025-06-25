Resmi görüşmelere başladı bile! Alvaro Morata, Galatasaray'dan ayrılıyor

Resmi görüşmelere başladı bile! Alvaro Morata, Galatasaray'dan ayrılıyor
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Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Alvaro Morata, İtalyan futbol kulübü Como ile görüşmelere başladı. Alvaro Morata, Galatasaray'dan ayrılacak.

Süper Lig devi Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında katılan yıldız golcü Alvaro Morata ile ilgili flaş bir teklif ortaya çıktı.

RESMİ TEKLİF YAPILDI, TAKIMDAN AYRILACAK

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalya ligi ekiplerinden Como, Alvaro Morata'ya resmi teklif yaptı. Ayrıca haberde Morata'nın Galatasaray'dan ayrılacağı ve Milan'da kalmayacağı belirtildi.

10 GOLE KATKI SAĞLADI

Galatasaray'da bu sezon toplamda 16 maçta süre bulan yıldız futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 7 gol attı ve 3 asist kaydetti.

Haberler.com / Numan Darğın - Spor
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