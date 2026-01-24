Haberler

Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi

Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Juventus ile Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin transferi için sözlü anlaşmaya varırken, resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

  • Juventus ve Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda sözlü anlaşmaya vardı.
  • Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

Youssef En-Nesyri'nin transferiyle ilgili Juventus ve Fenerbahçe arasında anlaşma sağlandığı iddia edildi. Tarafların, resmi açıklama öncesi son detayları netleştirdiği belirtildi.

SÖZLÜ ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Juventus ile Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda sözlü anlaşmaya vardı. Yapılan görüşmelerin ardından transferin tamamlanma aşamasına geldiği ifade edildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAKIN

Kulüplerin, oyuncunun transfer koşullarını netleştirerek önümüzdeki günlerde resmi açıklamayı yapması bekleniyor. Sürecin kısa süre içinde sonuçlanacağı öngörülüyor.

SEZON PERFORMANSI

Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maçta görev aldı. Faslı golcü bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 1 asistlik katkı sağladı.

