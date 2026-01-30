Haberler

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in sezon sonuna kadar Dinamo Zagreb'e kiralandığını TFF'ye bildirdi; Hırvat kaleci maaşında ciddi fedakârlık yaparken, anlaşmada satın alma opsiyonu yer almadı.

  • Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i sezon sonuna kadar Dinamo Zagreb'e kiraladı.
  • Kiralama bedeli yaklaşık 250 bin euro ve anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor.
  • Livakovic, sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecek.

Fenerbahçe, Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in sezon sonuna kadar Dinamo Zagreb'e kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüp, Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in eski takımı Dinamo Zagreb'e kiralanmasıyla ilgili resmi süreci tamamladı. Fenerbahçe, ayrılığı Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti.

KİRALAMA BEDELİ VE DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Hırvatistan basınından Dnevnik'in haberine göre, Dinamo Zagreb bu kiralama için sezon sonuna kadar yaklaşık 250 bin euro ödeme yapacak. Anlaşmada satın alma opsiyonu yer almadı.

MAAŞINDA FEDAKARLIK YAPTI

Transferin dikkat çeken detaylarından biri de Livakovic'in maaş indirimi oldu. Deneyimli kaleci, anlaşmanın gerçekleşmesi adına sezon sonuna kadar olan yaklaşık 3 milyon euroluk net maaşının büyük bir kısmından vazgeçti ve neredeyse bedelsiz şekilde oynamayı kabul etti.

SEZON SONUNDA GERİ DÖNECEK

Satın alma opsiyonu bulunmayan anlaşmaya göre Livakovic, sezon tamamlandığında 2028'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Fenerbahçe'ye geri dönecek.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

Transferin, Hırvatistan Milli Takımı açısından da önem taşıdığı ifade edildi. Livakovic'in Dinamo Zagreb'de düzenli forma giymesi halinde Dünya Kupası öncesi maç ritmi kazanması hedefleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
