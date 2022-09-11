Rennes, Ligue 1'de 3 puanı 5 golle aldı Spor Haberleri Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Rennes, Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) karşılaştığı Auxerre'i 5-0 yendi. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Rennes, Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) karşılaştığı Auxerre'i 5-0 yendi. Ligue 1'deki 7. hafta mücadelesinde, puan tablosunun ortalarındaki ekipler Rennes ile Auxerre karşı karşıya geldi. Ev sahibi Rennes, Sulemana'nın 3, Gouiri'nin 60, Terrier'in 68, Tait'ın 78 ve Abline'in 85. dakikada attığı gollerle maçı kazandı. Rennes puanını 11'e yükseltirken, Auxerre 7 puanda kaldı. Fenerbahçe, 15 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Rennes'e konuk olacak. Spor Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer Fenerbahçe Auxerre Rennes Spor Haberler

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