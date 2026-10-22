Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Reis, Hearts'ı 2-0 yenen Trabzonspor'da 6 puanın hedefe yetmeyeceğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Trabzonspor, Hearts'ı 2-0 mağlup etti. Teknik Direktör Thomas Reis, iki maçta alınan 6 puanın kendisini mutlu ettiğini ancak lig aşamasını geçmek için tek başına yeterli olmadığını söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Hearts galibiyetinin ardından, iki maçta elde ettikleri 6 puanın kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Hedefimiz lig aşamasını geçmek. Önümüzdeki bütün maçlara aynı ciddiyetle yaklaşmamız gerekiyor" dedi.

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Trabzonspor, sahasında Hearts'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, açıklamalarda bulundu. Reis, maçın başlangıcında yaşadıkları sıkıntılara rağmen ilerleyen bölümde oyunun kontrolünü ellerine aldıklarını belirterek, "İlk 15-20 dakika maça girmekte biraz zorlandığımız bir maç oldu. Aslında bu normal bir durum. Takımda birçok değişiklik olduğunu görebiliyoruz. Tamamıyla yeni bir orta sahamız vardı. Savunmanın arka dörtlüsünde de değişiklikler yaptık. İlk fırsatı rakibimiz Hearts buldu. Direkten dönen bir kafa vuruşları oldu. Bunun dışında maçın genelinde daha iyi oynayan taraf bizdik. İyi fırsatlar da yakaladık. İkinci yarıda golün gelmesiyle birlikte her şey kontrol altına girdi ve oyunun kontrolü tamamen bize geçti. Genel olarak değerlendirdiğimizde iki maçta alınan 6 puan beni gayet mutlu ediyor" diye konuştu.

"Hedefimiz lig aşamasını geçmek"

UEFA Konferans Ligi'ndeki hedeflerine de değinen Reis, puan kayıplarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Daha önce Samsunspor ile yaşadığı süreci hatırlatan Alman teknik adam, "Hedefimiz elbette lig aşamasını geçmek olacak. Eski takımım Samsunspor ile de bu turnuvaya iyi bir başlangıç yapmıştık. Ancak daha sonrasında kolay puan kayıpları yaşadığımız için play-off oynamak durumunda kalmıştık. Şu anki durumumuzu değerlendirdiğimizde iki maç sonunda aldığımız 6 puan gayet iyi. Ancak bu 6 puanın lig aşamasını geçmek için tek başına yeterli olmayacağını da söylemeliyiz. Önümüzdeki maça ve oynayacağımız bütün karşılaşmalara aynı ciddiyetle yaklaşmamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi Konferans Ligi'nde bir sonraki maçımızda yine bir Alman takımıyla karşılaşacağız. O maçı da en iyi şekilde geçerek öncelikle lig aşamasını geçmek istiyoruz. Sonrasını daha sonra değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Genç oyuncular böyle hatalar yapabiliyor"

Reis, Cabral'ın gördüğü kırmızı kartla ilgili değerlendirmesinde ise benzer durumların daha önce de yaşandığını belirterek oyuncuların daha dikkatli olması gerektiğini dile getirdi. Reis, "Kırmızı kartla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Ne düşündüğümü burada çok fazla ifade etmek istemiyorum. Çünkü Samsun'da da benzer bir durum yaşandı ve orada da kırmızı kart gördük. Bu tür pozisyonlarda daha dikkatli olmalıyız. Genç oyuncular elbette böyle hatalar yapabiliyor. Cabral da yaşanan durumdan dolayı çok mutsuz. Daha dikkatli olmalıyız. Bu konuda çok daha fazla özen göstermemiz gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Onuachu için Rizespor maçı erken olabilir"

Takımdaki sakat oyuncuların son durumuyla ilgili de bilgi veren Thomas Reis, Paul Onuachu'nun Çaykur Rizespor maçında forma giymesinin zor olabileceğini, Mustafa'nın ise kadroda yer almasını beklediklerini söyledi. Alman teknik direktör, "Paul Onuachu hakkında şunu ifade edebilirim; Rizespor maçı kendisi için biraz erken olabilir. Belki ilk 11'de başlaması için erken olacak. Ancak Rizespor maçından sonra bizimle birlikte olmasını umuyorum. Mustafa'nın durumuyla ilgili olarak da Rizespor maçıyla birlikte kadroda olmasını bekliyoruz. Onun da en kısa zamanda en iyi haliyle yeniden bizimle olmasını umuyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nijer'de kaçırılan Avusturyalı ve İsviçreli iki yaşlı kadın Libya'da serbest bırakıldı

Rehin tutulan 2 yaşlı Avrupalı kadın serbest! İlk sözleri o isme
Diş ağrısı sandı, yıllarca dayanılmaz acılar çekti! Gerçek çok başka çıktı

Diş ağrısı sandı, 8 yıl boyunca çekti: "Delirten hastalık" çıktı

Meclis’te İzleme Kurulu kuruluyor! Kurtulmuş’tan 'ete kemiğe bürünecek' mesajı

Kurtulmuş'tan "İzleme Kurulu" için tarih işareti
Sokak ortasında kanlı dehşet! 61 yaşındaki eşini bıçakladı, yakalanınca intihara kalkıştı

61 yaşındaki eşini bıçakladı, yakalanınca kendi boğazını kesti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski ev arkadaşını öldürüp kanlar içinde görüntülerini paylaştı

Arkadaşını bıçakla katletti, sonrasında yaptığı hareket kan dondurdu
Rusya bir yandan 'Müzakere' diyor, bir yandan füze yağdırıyor! Kiev'e 21 füze atıldı, 5'i çocuk 34 sivil yaralandı

Bir yandan barış mesajı diğer yandan füze yağmuru! 12 bölge vuruldu
Türkan Şoray'dan 42 yaşına giren kızına duygusal sözler

Yeşilçam'ın Sultanı'ndan 42 yaşına giren kızına duygusal sözler
Galatasaray'a para yağdı! Toplam rakam bomba

Gördüğü manzara keyfini yerine getirdi!
Tartışma yaratacak görüntü! Cenaze namazı Türkçe kıldırıldı

Cenazede tartışma yaratacak olay

Türkiye-Kanada arasında yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stratejik ortaklık kuruyoruz

İlk kez Ankara'ya geldi, iki ülke arasında yeni dönem başlıyor
PHP’deki kritik güvenlik açığı dünyayı alarma geçirdi: Kamu hizmetleri devre dışı kaldı

Dünya alarma geçti! Pek çok ülkede kamu hizmetleri durdu