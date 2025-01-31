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Reeder Samsunspor, RAMS Başakşehir Maçı için Hazırlıklarını Tamamladı

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Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idmanda futbolcular taktik çalıştı, ancak Emre Kılınç parmağındaki kırık nedeniyle antrenmana katılamadı.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, taktik çalıştı.

Antrenmana parmağında kırık nedeniyle ameliyat olan Emre Kılınç katılmadı.

Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın ardından hava yoluyla İstanbul'a hareket etti.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
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