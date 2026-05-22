Basketbol Avrupa Ligi Dörtlü Final

EuroLeague Dörtlü Final'de Real Madrid, Valencia Basket'i 105-90 mağlup ederek finale yükseldi. Real Madrid, finalde Olympiakos ile karşılaşacak.

Salon: Telekom Center

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Mehdi Difallah (Fransa), Olegs Latisevs (Letonya)

Valencia Basket: Montero 15, Badio 6, Taylor 11, Reuvers 15, Pradilla 15, de Larrea 3, Key 13, Moore, Sako 6, Thompson 3, Costello 3

Real Madrid: Abalde 5, Campazzo 8, Hezonja 25, Okeke 5, Garuba 2, Lyles 17, Maledon 12, Deck 16, Llull, Feliz 15, Procida, Almansa

1. Periyot: 28-26

Devre: 56-62

3. Periyot: 73-86

Beş faulle çıkan: 39.41 Badio (Valencia Basket)

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final organizasyonunda Valencia Basket'i 105-90 yenen Real Madrid, finale yükseldi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Dörtlü Final'deki ikinci maçta İspanya temsilcileri karşı karşıya geldi.

Telekom Center'da oynanan müsabakanın ilk periyodu, Valencia'nın 28-26 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte toparlanan Real Madrid, soyunma odasına 62-56 önde gitti.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren eflatun-beyazlı takım, üçüncü çeyreğini 86-73 üstün bitirdiği karşılaşmayı 105-90 kazanarak finale yükseldi.

Basketbol Avrupa Ligi'nin en çok şampiyonluğa ulaşan takımı olarak öne çıkan Real Madrid, 24 Mayıs Pazar günü kupayı 12. kez müzesine götürmek için mücadele edecek.

İspanya ekibi, finalde 3 şampiyonluğu bulunan Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan
