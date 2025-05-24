Real Madrid Sezonu Galibiyetle Tamamladı, Ancelotti ve Modric'e Veda

Real Madrid Sezonu Galibiyetle Tamamladı, Ancelotti ve Modric'e Veda
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Real Madrid, La Liga'nın son haftasında Real Sociedad'ı Kylian Mbappe'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek sezonu 2. sırada tamamladı. Efsane futbolcu Luka Modric ve teknik direktör Carlo Ancelotti'ye de veda edildi. Arda Güler ise performansıyla dikkat çekti.

Real Madrid, La Liga'nın son haftasında Real Sociedad'ı Mbappe'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı. Eflatun-beyazlılar, İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti ve efsane futbolcu Luka Modric'e de veda etti.

La Liga'nın 38. ve son haftasında Real Madrid, evinde Real Sociedad ile karşılaştı. Geçtiğimiz günlerde yolların ayrıldığı açıklanan deneyimli teknik adam Carlo Ancelotti ve efsane futbolcu Luka Modric için Bernabeu'de anlamlı pankartlar yer aldı. Eflatun-beyazlılarda milli futbolcu Arda Güler, 11'de maça başladı. Kazanılan penaltıda 38. dakikada topun başına geçen Kylian Mbappe vuruşunda kaleci Larranaga'ya takılırken, seken topu ağlara gönderdi. İlk yarısı bu golle tamamlanan müsabakada ev sahibi 83. dakikada Fransız yıldızı ile 1 gol daha buldu. Luka Modric 87. dakikada kenara gelirken, iki takımın futbolcuları ve taraftarlar tarafından alkışlandı. Modric, saha kenarına geldiği esnada ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Arda Güler, Sociedad karşısında 90 dakika sahada kalırken yüzde 92 pas isabetiyle oynadı.

En golcü Mbappe

Ezeli rakibi Barcelona'ya şampiyonluğu kaptıran Real Madrid, ligdeki son 3 maçında sahadan 3'er puanla ayrılırken, sezonu da 84 puanla 2. tamamladı. Rakip filelere 78 gol gönderen eflatun-beyazlılar, kalesinde ise 38 gol gördü. Kylian Mbappe 31 golle takımının en golcü ismi olurken, Vinicius Junior 11 gol, Jude Bellingham 9 gollük katkı sağladı.

Arda, ligde 27 maçta oynadı

Real Madrid'de 2. sezonunu geçiren Arda Güler, bu sezon La Liga'da 14'ü ilk 11 olmak üzere 28 maçta görev yaptı. Ligde son 6 maçın tamamında 11'de süre alan Arda, sezon genelinde 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi. 20 yaşındaki futbolcu, Girona, Getafe ve Celta Vigo maçlarında gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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