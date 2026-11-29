Real Madrid sahasında Alaves'e 2-1 yenilerek 10 maçlık serisini bitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
LaLiga'nın 14. haftasında Real Madrid, sahasında Alaves'e 2-1 mağlup oldu. Madrid ekibinin tüm kulvarlardaki 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi; Jude Bellingham 88. dakikada kırmızı kart gördü. İlk 11'de başlayan Arda Güler 60. dakikada yerini Carlos Espi'ye bıraktı.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 14. haftasında Real Madrid, sahasında Alaves'e 2-1 mağlup oldu.
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Toni Martinez ve 61. dakikada Angel Perez attı.
Real Madrid'in tek golünü 69. dakikada Kylian Mbappe kaydederken, Jude Bellingham 88. dakikada kırmızı kart gördü.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 60. dakikada yerini Carlos Espi'ye bıraktı.
Tüm kulvarlarda üst üste 10 maç kazanan Madrid ekibinin galibiyet serisi bu maçla sona erdi.