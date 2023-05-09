Real Madrid Manchester City ile 1-1 Berabere Kaldı
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UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Real Madrid, sahasında ağırladığı Manchester City ile 1-1 berabere kaldı. Real Madrid'in golünü Vinicius Junior kaydederken, Manchester City'nin golü ise Kevin de Bruyne'den geldi. Rövanş maçı 17 Mayıs'ta oynanacak.
Uefa Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Real Madrid, sahasında ağırladığı Manchester City ile 1-1 berabere kaldı.
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Manchester City'i konuk etti. Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. Real Madrid'in golünü 36'ncı dakikada Vinicius Junior kaydederken, Manchester City'nin golü ise 67'nci dakikada Kevin de Bruyne'den geldi.RÖVANŞ MAÇI 17 MAYIS'TA OYNANACAK
Real Madrid'in sahasında Manchester City ile 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşı 17 Mayıs Çarşamba günü İngiliz ekibinin ev sahipliğinde oynanacak.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023