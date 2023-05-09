Real Madrid Manchester City ile 1-1 Berabere Kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Real Madrid, sahasında ağırladığı Manchester City ile 1-1 berabere kaldı. Real Madrid'in golünü Vinicius Junior kaydederken, Manchester City'nin golü ise Kevin de Bruyne'den geldi. Rövanş maçı 17 Mayıs'ta oynanacak.