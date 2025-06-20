Real Madrid'in stadyumu günde 1 milyon dolar kazanıyor
Real Madrid'in stadı Santiago Bernabeu, yapılan yenileme çalışmalarının ardından önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Günlük olarak yaklaşık 1 milyon dolar gelir elde eden stadyum, yıllık bazda 354 milyon dolarlık bir gelir sağlıyor. Bu gelirin kaynakları arasında sadece maç günleri değil, VIP ve premium koltuk satışları, stadyum turları ve futbol dışındaki büyük organizasyonlar da bulunuyor.
Real Madrid'in efsanevi stadı Santiago Bernabeu, yenilenmiş yapısıyla günde 1 milyon dolara yakın gelir sağlayarak kulübün en büyük finansal kaynaklarından biri haline geldi.
Real Madrid'in mabedi Santiago Bernabeu Stadyumu, yapılan yenileme çalışmalarının ardından kulübün en büyük gelir kaynaklarından biri haline geldi.
GÜNDE 1 MİLYON DOLAR GELİR
Marca'nın haberine göre; İspanyol devinin stadı, şu anda günlük yaklaşık 1 milyon dolar gelir elde ediyor. Yıllık bazda ise bu rakam 354 milyon dolara ulaşıyor.
Gelir kalemleri arasında yalnızca maç günleri değil, VIP ve premium koltuk satışları, stat turları ve futbol dışındaki büyük organizasyonlar da önemli yer tutuyor. Konserler, etkinlikler ve özel organizasyonlarla Bernabeu, artık çok amaçlı bir gelir merkezine dönüşmüş durumda.