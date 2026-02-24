Haberler

Real Madrid'in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Güncelleme:
Osasuna'nın 2-1 kazandığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntülerde, Real Madridli Rüdiger'in orucunu sahada yumurta yiyerek açtığı görüldü.

  • Real Madrid'in savunmacısı Antonio Rüdiger, Osasuna maçı sırasında verilen arada orucunu yumurta yiyerek açtı.
  • Rüdiger'in orucunu açtığı anlar kameralara yansıdı ve sosyal medyada paylaşıldı.
  • Osasuna, Real Madrid'i 2-1 mağlup etti.

Geçtiğimiz cumartesi oynanan ve Osasuna'nın 2-1 kazandığı Real Madrid maçından günler sonra dikkat çeken bir görüntü gündeme geldi.

YUMURTA YİYEREK ORUCUNU AÇTI

Real Madrid'in yıldız savunmacısı Antonio Rüdiger'in, karşılaşma sırasında verilen arada orucunu yumurta yiyerek açtığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte o anlar kısa sürede gündem oldu.

Mücadelenin sonucu kadar, Rüdiger'in sahadaki iftar anı da futbolseverler arasında konuşulan başlıklardan biri haline geldi.

