Real Madrid'in beslenme uzmanından olay iddia

Real Madrid'in beslenme uzmanından olay iddia
Real Madrid'in eski beslenme uzmanı Itziar Gonzalez, kulübün oyuncular için hangi takviyeleri kullanacağını belirlemek için ChatGPT'nin ücretsiz sürümünü kullandığını iddia etti. Bu iddia, futbol dünyasında tartışmalara neden oldu. Real Madrid tarafından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Real Madrid'in eski beslenme uzmanı Itziar Gonzalez'in açıklamaları futbol dünyasında dikkat çekti.

ÇARPICI İDDİA

Gonzalez, İspanyol devinin oyuncular için kullanılacak takviyeleri belirlerken ChatGPT'nin ücretsiz sürümünden faydalandığını öne sürdü.

"SORUYU SORUP CEVABA GÖRE HAREKET EDİYORLAR"

Eski uzman, " Real Madrid, ChatGPT'nin ücretsiz sürümünü kullanarak 'Bu oyunculara hangi takviyeleri vermeliyiz' sorusunu soruyor. Ardından aldıkları cevaptaki takviyeleri kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.

FUTBOL DÜNYASINDA TARTIŞMA BAŞLATTI

Bu iddia kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kullanıcı profesyonel kulüplerin bu tür yöntemlere başvurup başvurmadığını tartışmaya başladı. Real Madrid cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Alper Kızıltepe
ABD savaştayken gençlerin siyasi sorulara verdikleri yanıtlar pes dedirtti

ABD Orta Doğu'yu kana bularken gençlerin gündemi çok farklı
