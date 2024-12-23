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Real Betis taraftarlarından dünyanın alkışladığı olay: Her Noel aynısı oluyor

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İspanya'nın Real Betis futbol takımının taraftarları, Noel öncesi ihtiyaç sahibi çocukları unutmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da taraftarlar, Real Betis ve Rayo Vallecano arasında oynanan maçta sahaya 15 bin oyuncağı attılar.

Real Betis ve Rayo Vallecano, İspanya Ligi'nin 18. maç gününde 22 Aralık Pazar günü Benito Villamarín stadyumunda oynanan maçta 1-1 berabere kaldı.

15 BİN OYUNCAK ATTILAR

Ancak maça damga vuran anlar, çocuklar için yapılan duyarlı davranışla ilgili oldu. Real Betis taraftarları Noel öncesinde, her yıl olduğu gibi ihtiyaç sahibi çocuklar için 15 bine yakın oyuncağı sahaya attı. Sahadan toparlanarak temizlenen oyuncakların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.

Real Betis taraftarlarından dünyanın alkışladığı olay: Her Noel aynısı oluyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

iyilik iyiliktir. Noel bahane olmuş... Bizde ramazan ayında fitre veriyoeruz garibana çoluk çocuğa zekat veriyoruz ihtiyaç sahibine... ama içimizdeki mankurtlaşmış kafalar ne fitre ne zekat ı görürler ne de kurban da dağıtılan yardımları görürler ama şurada bir tane peluş ayıcık ı abartıp dev bir işmiş gibi yorum yaparlar.

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