Rangers'tan İftar Organizasyonu: Ibrox Stadyumu'nda Özel Etkinlik
İskoçya'nın Rangers takımı, Ramazan ayı nedeniyle Ibrox Stadyumu'nda iftar organizasyonu düzenleyerek taraftarları bir araya getirdi. Etkinlikle yaklaşık 250 kişi oruçlarını açtı ve namaz kıldı.
İskoçya ekibi Rangers, iç saha maçlarını oynadığı Ibrox Stadyumu'nda iftar organizasyonu düzenlendi. Stadyumda oruçlarını açan taraftalar, daha sonra kendilerine ayrılan bölümde namaz kıldı.
İskoçya Ligi takımlarından Rangers, Ramazan ayı dolayısıyla Ibrox Stadyumu'nda iftar organizasyonu gerçekleştirdi. Programa Rangers CEO'su Patrick Stewart ve Rangers Yardım Vakfı Genel Müdürü Connal Cochrane'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 250 kişi katıldı. Oruçlarını açmak için stadyuma gelen taraftarlar, daha sonra kendilerine ayrılan bölümde namaz kılarak dua etti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor