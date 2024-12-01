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RAMS Global Cizre Belediyespor, TÜRŞAD'ı 3-2 Yenerek Kazandı

RAMS Global Cizre Belediyespor, TÜRŞAD'ı 3-2 Yenerek Kazandı
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SMS Grup Efeler Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde RAMS Global Cizre Belediyespor, TÜRŞAD'ı 3-2'lik skorla mağlup etti. Maç, Adilcevaz'da gerçekleşti ve yoğun bir taraftar desteğiyle izlendi.

Salon: Adilcevaz

Hakemler: Erdal Akıncı, Ramazan Demiröz

TÜRŞAD: İbrahim Emet, Vefa Yılmaz, Enes Atlı, Alexis, Gjorgiev, Bojic (Taha Erden, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Bircan, Burak Topçu, Berke Eray Yetkin, Alparslan Koç, Burak Mert)

RAMS Global Cizre Belediyespor: Ekrem Caner Çiçekoğlu, Mestre, Kemal Kayhan, Metin Toy, Oğuzhan Doğruluk, Emre Batur (Atakan Topal, Çağatay Durmuş, Semih Çelik)

Setler: 25-18, 23-25, 25-19, 19-25,13-15

Süre: 132 dakika (34, 27, 25, 23, 23)

Sms Grup Efeler Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde RAMS Global Cizre Belediyespor, TÜRŞAD'ı 3-2 yendi.

Karşılaşmayı Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ve çok sayıda taraftar izledi.

Kaynak: AA / Harun Nacar - Spor
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