Üye Girişi
Haberler
Arınç'tan çok konuşulacak Kartalkaya çıkışı: Sorumlu Turizm Bakanlığı

Sorumlu kim? Arınç, bombayı Bakan Ersoy'un kucağına bıraktı
AK Partili Şamil Tayyar'dan Bakan Ersoy'a 'yetki' tepkisi: Keşke hiç yayına çıkmasaydı, konuşmasaydı

AK Partili Şamil Tayyar'dan Bakan Ersoy'a 'yetki' tepkisi
ATSO Başkanı'nın ölümüyle ilgili iddianame yasak aşkı ortaya çıkardı

ATSO Başkanı'nın ölümünde şok iddianame! Yasak aşk ortaya çıktı
Trump, iki ülke hariç tüm dış yardımları durdurdu

İki ülke muaf tutuldu! Trump, tüm dış yardımları durdurdu

RAMS Başakşehir, Alanyaspor'a 5-4 Mağlup Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'a 5-4 mağlup olan RAMS Başakşehir'in yardımcı antrenörü Mustafa Keçeli, hatalarının farkında olduklarını belirtti. Ligi ilk 5 içerisinde bitirme hedefleri olduğunu vurgulayan Keçeli, önlerindeki Samsunspor maçına odaklandıklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 5-4 mağlup olan RAMS Başakşehir'in yardımcı antrenörü Mustafa Keçeli, yaptıkları hataların farkında olduklarını ifade ederek, "Ligi ilk 5 içerisinde bitirme hedefimiz var." dedi.

Keçeli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça ofansif bir sistemle çıktıklarını ve 4 gol bulduklarını söyledi.

İki kere geriye düşmelerine rağmen 3-2 öne geçtiklerini anlatan Keçeli, bu süreçte kendilerine yakışmayan goller yediklerini ifade etti.

Keçeli, "3-2'den sonra 3 tane yakaladığımız net pozisyon var. Bu arada 4'üncü golü bulabilirdik. Bir topumuz da direkten döndü. O sırada maçı koparabilirdik ama yapamadık. Daha sonra yediğimiz gollerle 5-4 mağlup olduk." diye konuştu.

Kalan maçlara bakacaklarını kaydeden Keçeli, "Yaptığımız hataların farkındayız, bunları düzelteceğiz. Ligi ilk 5 içerisinde bitirme hedefimiz var. Önümüzde Samsunspor maçı var, şimdi tek hedefimiz ona hazırlanmak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor
img

4 kadın asker böyle teslim edildi
img

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
img

Cehenneme dönen otelin içinde çektiği videoyu paylaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fırat Epözdemir, tutuklandı

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi tutuklandı!
Canlı anlatım! İlk yarıda tek gol var

İlk yarıda tek gol var
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce 'Evim yok' diye seslenmişti! O kadınla ilgili valilikten açıklama

Erdoğan'a sesini duyurmaya çalışan kadınla ilgili Valilikten açıklama
'En beğendiğiniz siyasetçi kim?' anketinde dikkat çeken sonuç

"En beğenilen siyasetçi" anketi! Erdoğan'ın önünde bir isim var
Yayaya yol vermeyince ceza kesildi, 'Siz şaka mısınız ağabey' dedi

Eline tutuşturulan ceza makbuzunu görünce şoka girdi: Şaka mısınız?

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.