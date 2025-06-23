Ramazan Demirci Açık Alan Turnuvası'nın 30'uncusu Alanya'da Devam Ediyor

Ramazan Demirci Açık Alan Turnuvası'nın 30'uncusu Alanya'da Devam Ediyor
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Türkiye Hentbol Federasyonu'nun düzenlediği Ramazan Demirci Açık Alan Turnuvası, 50 takımın katılımıyla Antalya'nın Alanya ilçesinde sürüyor. Turnuva, genç sporculara deneyim kazanma imkanı sunuyor ve 25 Haziran'da sona erecek.

Hentbolda geleneksel hale gelen Ramazan Demirci Açık Alan Turnuvası'nın 30'uncusu, Antalya'nın Alanya ilçesinde devam ediyor.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, turnuvada bu yıl 50 takım mücadele ediyor.

Milli Egemenlik Stadı'nda 21 Haziran'da başlayan turnuva, 25 Haziran Çarşamba günü sona erecek.

Organizasyon, farklı şehirlerden gelen takımların katılımıyla genç sporculara tecrübe kazanma ve yeteneklerini sergileme imkanı sunuyor.

Turnuva ; Türkiye Hentbol Federasyonu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Alanya Belediyesinin destekleriyle gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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