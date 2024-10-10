Rafael Nadal Aktif Tenis Kariyerini Sonlandırdı

İspanyol raket Rafael Nadal, 38 yaşında aktif tenis kariyerini sonlandırma kararı aldığını açıkladı.

Tenis kortlarına önemli bir isim daha veda etme kararı aldı. İspanyol raket Rafael Nadal, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kariyerini sonlandıracağını duyurdu. Nadal, kasım ayında düzenlenecek Davis Cup'ta son kez korta çıkacak.

En fazla grand slam kazanan ikinci tenisçi olan Nadal, Roland Garros'ta 14, Amerika Açık'ta 4, Wimbledon ile Avustralya Açık'ta da 2'şer kez olmak üzere toplam 22 grand-slam şampiyonluğu yaşadı.

38 yaşındaki tenisçi, ayrıca 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nda teklerde, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda da çiftlerde altın madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL