PSG, Şampiyonlar Ligi Finali İçin Hazırlıklarını Tamamladı
Fransız ekibi PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ile oynayacağı maç öncesi son antrenmanını Münih'teki Allianz Arena'da gerçekleştirdi. Teknik direktör Luis Enrique eşliğinde futbolcular pas, şut ve gol çalışmaları yaptı.
PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Inter ile oynayacağı final maçının hazırlıklarını tamamladı.
Fransız ekibi PSG, karşılaşmanın oynanacağı Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da son antrenmanını yaptı.
Teknik direktör Luis Enrique yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, şut ve gol çalışmaları yaptı.
PSG Kulübü Başkanı Nasır el-Halifi de antrenmanı saha kenarından takip etti.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor