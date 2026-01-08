TÜSF Başkanı Mutlu Türkmen, EUSA Rektörler Konseyi Başkanlığı görevine getirildi

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) bünyesinde kurulan Rektörler Konseyi Başkanlığı görevine getirildi.

Federasyonda yapılan açıklama göre, EUSA tarafından 8 Ocak 2026 tarihli resmi yazıyla bildirilen görevlendirme kapsamında, TÜSF Başkanı Mutlu Türkmen, 24 ülkeden 150'nin üzerinde üye üniversitenin rektörleri arasındaki koordinasyonu sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EUSA Başkanı Haris Pavletic, Türkmen'in hem ulusal üniversite sporları federasyonu başkanlığı hem rektörlük deneyimi hem de uluslararası spor yönetimindeki birikimi sayesinde konseyin oluşum sürecine önemli katkılar sunmasının beklendiğini belirtti.

TÜSF Başkanı Mutlu Türkmen ise bu görevin, Avrupa ve küresel ölçekte üniversite sporları alanında yeni projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacağını ve Türkiye'nin spor ve yükseköğretimdeki uluslararası hedeflerine destek sunacağını ifade etti.