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Prof. Dr. Adil Canımoğluz Veteran Badminton Şampiyonasında İki Altın Madalya Kazandı

Prof. Dr. Adil Canımoğluz Veteran Badminton Şampiyonasında İki Altın Madalya Kazandı
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adil Canımoğluz, Antalya'da düzenlenen Veteran Badminton Şampiyonası'nda 55+ Tek Erkekler ve 55+ Çift Erkekler kategorilerinde birinci olarak iki altın madalya kazandı. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, öğretim üyelerini tebrik ederek spora desteklerinin süreceğini belirtti.

Veteran Badminton Şampiyonasına katılan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adil Canımoğluz turnuvada iki altın madalya aldı.

27-29 Eylül 2024 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Veteran Badminton Şampiyonası turnuvası Antalya'nın Aksu ilçesi Pelin Cemal Kütahya Spor Salonu'nda düzenlendi.

3 gün süren turnuvada Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adil Canımoğluz, 55+ Tek Erkekler ve 55+ Çift Erkekler kategorilerinde birinci olarak iki altın madalya kazandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Veteran Badminton Turnuvasında iki altın madalya alma başarısı gösteren ve öğretim üyesi Prof. Dr. Adil Canımoğluz'u tebrik etti. Rektör Uslu ayrıca Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde spora ve sporcuya verilen desteklerin devam edeceğini de belirtti.

Şampiyonadan 2 madalya ile dönen Prof. Dr. Adil Canımoğluz yurt dışında yapılacak "Veteran Badminton" maçlarında ülkemizi temsil edecek. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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