Milyonlarca taraftarı büyük şaşkınlık yaşıyor! Dünya devi satışa çıkarıldı

Premier Lig'de bu sezon zirvenin çok uzağında kalan Liverpool'da sürpriz bir gelişme yaşandı. 2010 yılında kulübü satın alan Fenway Sports Group, İngiliz devini satışa çıkardı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bir süredir Liverpool'a hissedar olmak isteyenlerden teklifler alıyoruz. Doğru koşullarda, Liverpool'un menfaatleri için yeni hissedarlarla işbirliği yapmayı düşünebiliriz." ifadelerine yer verildi.

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden ancak Premier Lig'de bu sezon lider Arsenal'in 15 puan gerisinde kalan Liverpool, satışa çıkarıldı.

2010 YILINDA SATIN ALINMIŞTI

Premier Lig'de zor günler geçiren Liverpool'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. 2010 yılında kulübü satın alan Fenway Sports Group, İngiliz devini satmaya karar verdi.

"YENİ HİSSEDARLA İŞBİRLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Goldman Sachs ve Morgan Stanley'nin sürece yardımcı olacağı belirtilirken konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bir süredir Liverpool'a hissedar olmak isteyenlerden teklifler alıyoruz. Doğru koşullarda, Liverpool'un menfaatleri için yeni hissedarlarla işbirliği yapmayı düşünebiliriz. Kulübün saha içinde ve dışında başarısı ise esas önceliğimiz." ifadeleri kullanıldı.