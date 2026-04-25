Premier Lig'de Arsenal, Newcastle United'ı 1-0 yendi

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal konuk ettiği Newcastle United'ı 1-0 yendi.

Premier Lig'in 34. haftasındaki maçın tek golü, 9. dakikada Eberechi Eze'den geldi.

Bu sonuçla, Arsenal, 73 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Bir maçı eksik Manchester City'nin ise 70 puanı bulunuyor.

Ligde 34. hafta maçları öncesinde puanları eşit olan Arsenal ve Manchester City'nin, son haftalarda puan kaybı yaşamaması durumunda Premier Lig'de şampiyonluğun averajla belirlenebileceği ifade ediliyor.