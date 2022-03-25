Portekiz'e diş geçiremedik! A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti - Haberler

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Portekiz'e diş geçiremedik! A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında A Milli Takım, deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup oldu. 84. dakikada Burak Yılmaz penaltı kaçırırken Ay-Yıldızlı ekip skoru 2-2'ye getirme fırsatını teperek, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

A Milli Takım ile Portekiz, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Dragao Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlı ekip, Portekiz'e 3-1 kaybederek Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

PORTEKİZ'DEN İLK YARIDA 2 GOL

Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Portekiz, 15. dakikada Otavio'yla öne geçti. Her geçen dakika baskısını artıran ev sahibi ekipte 42. dakikada Jota skoru 2-0'a getiren isim oldu. İkinci yarının 65. dakikasında Burak Yılmaz attığı golle farkı 1'e indirirken, bu dakikadan itibaren Ay-Yıldızlı ekip rakip kalede baskısını artırdı.

Portekiz'e diş geçiremedik! A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti

BURAK YILMAZ PENALTI KAÇIRDI

Dakikalar 85'i gösterdiğinde ise Burak Yılmaz penaltı vuruşunda topu dışarıya yolladı ve skoru dengeleme fırsatını kaybettik. 90+4. dakikada Nunez skoru belirleyen isim oldu. Karşılaşmayı 3-1 kaybeden A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası defterini play-off turunda kapattı.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

A Milli Futbol Takımı, Portekiz, Spor, Haberler

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