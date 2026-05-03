Portekiz'de şampiyon Porto

Porto, Portekiz Süper Ligi'nin 32. haftasında sahasında karşılaştığı Alverca'yı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Porto toplamda 31. şampiyonluğunu kazandı.

Portekiz Süper Ligi'nin 32. haftasında Porto, Alverca'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, 40. dakikada Jan Bednarek'in kaydettiği golle sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Porto böylece puanını 85'e çıkardı ve ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. 2022 yılından sonra şampiyonluğa ulaşan mavi-beyazlılar, toplamda da 31. şampiyonluğunu elde etti.

Francesco Farioli'nin ilk şampiyonluğu

Türkiye'de Corendon Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'te görev yapan İtalyan Teknik Direktör Francesco Farioli, kariyerindeki ilk şampiyonluğunu Porto ile kazandı. Mavi-beyazlılar, Farioli yönetiminde ligde bu sezon 2.66 puan ortalaması elde etti. - İSTANBUL

