Polonya'ya 3-2 yenilen Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi final organizasyonunun çeyrek finalinde Polonya'ya 3-2 kaybederek turnuvaya veda etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi final organizasyonunun çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı A Milli Kadın Voleybol Takımımız altın sette 3-2'lik skorla kaybetti.
Bu sonuçla birlikte Filenin Sultanları turnuvaya veda etti.
1. SET SONUCU: POLONYA 20-25 TÜRKİYE
2. SET SONUCU: POLONYA 25-22 TÜRKİYE
3. SET SONUCU: POLONYA 25-20 TÜRKİYE
4. SET SONUCU: POLONYA 19-25 TÜRKİYE
5. SET SONUCU: POLONYA 15-11 TÜRKİYE
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