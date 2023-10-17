Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Oostende'yi mağlup etti
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Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Belçika temsilcisi Oostende'yi 94-77 mağlup etti. Karşılaşmada Pınar Karşıyaka'nın başarılı performansı dikkat çekti.
P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Belçika temsilcisi Oostende'yi 94-77 mağlup etti.
Hakemler: Lorenzo Baldini (İtalya), Martin Horozov (Bulgaristan), Beniamino Manuel Attard (İtalya)
Pınar Karşıyaka : Kenan Sipahi 9, Errick McCollum 22, Deniz Kılıçlı 2, Thomas Akyazılı 3, Vitto Brown 9, Furkan Haltalı, Jaylon Brown 12, Kelan Martin 2, Vernon Carey Jr 18, Darrun Hilliard 17
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Oostende: Khalil Ahmad 11, Simon Buysse 2, Damien Jefferson 17, Pierre-Antoine Gillet 12, Joppe Mennes 4, Ilimane Diop 2, Rube Nembhard 7, Matthias Tass 14, Sam Van Rossom 8
Başantrenör: Dario Gjergja
1.Periyot: 20-23 (Oostende lehine)
Devre: 45-37 (P. Karşıyaka lehine)
3.Periyot: 71-61 (P. Karşıyaka lehine) - İZMİR