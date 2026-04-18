Haberler

NBA'de play-off eşleşmeleri belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NBA'de play-in maçlarını kazanan Phoenix Suns ve Orlando Magic, play-off biletini alarak son iki takım oldu. Suns, Golden State Warriors'ı yenerken, Magic de Charlotte Hornets'ı mağlup etti ve ilk turda Detroit Pistons ile karşılaşacak.

Batı Konferansı'nda normal sezonu lider tamamlayan Oklahoma City Thunder'ın rakibini belirleyecek maçta Phoenix Suns, Golden State Warriors'ı 111-96 yendi.

Suns'ta Jalen Green 36 sayı, 6 ribaunt, Devin Booker 20 sayı, 8 asist, 6 ribauntluk performans sergilerken, Warriors'ta Brandin Podziemski 23 sayı, 10 ribaunt, Stephen Curry 17 sayı kaydetti.

Doğu Konferansı'ndaki son play-off biletini ise Charlotte Hornets'ı 121-90 mağlup eden Orlando Magic aldı. Magic, ilk turda Detroit Pistons ile karşılaşacak.

Magic'te Paolo Banchero 25, Franz Wagner 18 sayıyla oynarken, Hornets'in en skorer ismi 23 sayıyla LaMelo Ball oldu.

NBA'de play-off eşleşmeleri şöyle oluştu:

Batı Konferansı:

Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns

Los Angeles Lakers-Houston Rockets

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers

Doğu Konferansı:

Detroit Pistons-Orlando Magic

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors

New York Knicks-Atlanta Hawks

Boston Celtics-Philadelphia 76ers

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün geliyor

Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün geliyor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ataşehir Belediyesi'ne operasyonda Sinem Dedetaş detayı

Ataşehir Belediyesi'ne operasyonda Sinem Dedetaş detayı
Guendouzi'den dün geceye damga vuran hareket: Maç biter bitmez...

Guendouzi'den dün geceye damga vuran hareket: Maç biter bitmez...
Devlet Tiyatrosu'nun usta ismi Feyha Çelenk hayatını kaybetti

Devlet Tiyatrosu'nun usta ismi hayatını kaybetti
Savaş gemisinde kıtlık iddiasına ABD Donanması'ndan jet yanıt geldi

Savaş gemisinde "kıtlık" iddiasına ABD'den jet yanıt geldi
Ataşehir Belediyesi'ne operasyonda Sinem Dedetaş detayı

Ataşehir Belediyesi'ne operasyonda Sinem Dedetaş detayı
Daha öncekileri unutun! İşte tepkilerin odağındaki TikTok'taki son rezillik

Bu rezilliğe kim dur diyecek?

Kahreden olay! Polis memurunun kızı, babasının silahıyla canına kıydı

Kahreden olay! Polis memurunun kızı, babasının silahıyla canına kıydı