Philadelphia 76ers, Washington Wizards'ı Mağlup Etti

NBA'de Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Washington Wizards'ı 139-134 yenerek 4. maçında galibiyet elde etti. Adem, maçta 2 sayı, 5 ribaund ve 5 top çalmayla oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 5 karşılaşmayla devam etti. Milli basketbolcu Adem Bona'nın takımı Philadelphia 76ers, Capital One Arena'da karşılaştığı Washington Wizards'ı 139-134'luk skorla mağlup etti ve 4. maçından galibiyetle ayrıldı. Philadelphia'da Adem, 17 dakika süre aldığı maçta, 2 sayı, 5 ribaund ve 5 top çalmayla oynadı. Takımda Tyrese Maxey 39 sayı, 10 asistle double double yaparken, Joel Embiid 25 sayı ve Quentin Grimes de 23 sayıyla katkı verdi. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Washington'da Alexandre Dam Sarr 31 sayı, 11 ribaund ve Kyshawn George da 20 sayıyla mücadele etti.

Oklahoma'dan 5'te 5

Oklahoma City Thunder ise evinde oynadığı Sacramento Kings'i 107-101'lik skorla yendi. Ligde 5'te 5 yapan Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 31 sayı, 9 ribaund, Aaron Wiggins ile Ajay Mitchell da 18'şer sayıyla mücadele ederek galibiyeti getirdi. Bu sezonki 3. mağlubiyetini alan Sacramento'da ise Zach LaVine 23 sayı, DeMar DeRozan 19 sayıyla oynasa da galibiyete yetmedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Washington Wizards: 134 - Philadelphia 76ers: 139

Miami Heat: 144 - Charlotte Hornets: 117

Milwaukee Bucks: 121 - New York Knicks: 111

Oklahoma City Thunder: 107 - Sacramento Kings: 101

Golden State Warriors: 98 - Los Angeles Clippers: 79 - İSTANBUL

