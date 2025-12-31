Haberler

NBA'de Adem Bona'lı Philadelphia 76ers, Memphis Grizzlies'ı yendi

NBA'de Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Adem Bona'nın katkısıyla Memphis Grizzlies'i uzatma sonunda 139-136 mağlup etti. 76ers'ta Joel Embiid ve Tyrese Maxey 34'er sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Grizzlies'ta ise Ja Morant 40 sayıyla maça damga vurdu.

Uzatmaya giden maçı kazanan 76ers'ta forma giyen milli oyuncu Adem Bona, 4 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile galibiyete katkı verdi.

Uzatmalarda da son 2 saniyeye girilirken skordaki 136-136 eşitliği, VJ Edgecombe'nin üçlüğü bozdu ve karşılaşma 139-136 sona erdi.

76ers'ta Joel Embiid ve Tyrese Maxey'nin 34'er sayılık performansları galibiyette önemli rol oynadı.

Grizzlies'ta maçın en skorer oyuncusu Ja Morant'ın 40 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Dün 41 yaşına giren LeBron James'in 17 sayısı yeterli olmadı

Doğu Konferansı lideri Detroit Pistons deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 128-106 yenerek 2 maçlık mağlubiyet serisine sona verdi.

Pistons'ta Cade Cunningham, 27 sayı, 11 asist ve 5 ribauntluk performansıyla öne çıkan isim oldu.

Lakers'ta Luka Doncic'in 30 sayı, 11 asist ve 5 ribauntluk katkısı galibiyet için yeterli olmazken dün 41 yaşına giren LeBron James ise 17 sayı, 4 ribaunt, 4 asist ile maçı tamamladı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
