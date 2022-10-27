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PFDK, Galatasaray'a ceza yağdırdı! Yıldız futbolcu, Beşiktaş derbisinde yok

Spor Haberleri

PFDK, Alanyaspor maçında ve sonrasında yaşananlar için Galatasaray'a ceza yağdırdı. Karşılaşmada kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı, 2 maç men cezası alarak Beşiktaş derbisinde oynama şansını kaybetti. Öte yandan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'a 52 bin lira ceza, Erden Timur'a ise 21 gün hak mahrumiyeti verildi.

Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da hakem Ali Palabıyık'ın yönetimi tartışma konusu olmuş ve sarı-kırmızılılar karşılaşma sonrası zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu. PFDK, olaylı maçta ve sonrasında yaşananlar için cezaları açıkladı.

GALATASARAY'DA 3 İSME CEZA

Galatasaray'da Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç ceza verildi. Deneyimli stoper böylece Beşiktaş derbisinde forma giyme şansını kaybetti. Öte yandan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'a 52 bin lira ceza, Erden Timur'a ise 21 gün hak mahrumiyeti verildi.

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Yorumlar (1)

Ali Çelik:

cezalar verılmelıydı 2 0 ondesın ilk yarı bitmis koruyamadın gs iyi yonetilmedigi gibi iyi calıştırılmıyor okan buruk hakemin uzerıne yuklenecegine futbolculara yuklensın hedef saptırmak denir buna taraftar yemiyor artık

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